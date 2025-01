Jak poinformował rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) podkom. Krzysztof Wrześniowski, nowe informacje w sprawie sprzed 33 lat uzyskali funkcjonariusze CBŚP we Wrocławiu, działając pod nadzorem dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Napad, zabójstwo i umorzenie śledztwa

Do zabójstwa na tle rabunkowym oraz kradzieży - ówczesnego miliarda złotych - doszło 21 stycznia 1992 r. w Zgorzelcu . Dwóch zamaskowanych mężczyzn obserwowało kantor wymiany walut znajdujący się w Domu Handlowym Centrum przy ulicy Okrzei. Po czym oddali strzały z broni palnej w kierunku pracowników tego kantoru, kiedy ci wyszli z budynku. Zmierzali do swoich aut wraz z pieniędzmi z utargu , które trzymali w skórzanej torbie.

Z uwagi na drastyczny sposób działania sprawców, napad szeroko komentowały media. Działania procesowe i wykrywcze zakrojone były na dużą skalę. Jednak śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Jeleniej Górze zostało umorzone 26 czerwca 1992 r. Przyczyna - niewykrycie sprawców zbrodni. Nie pomogła nagroda pieniężna za przekazanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia i zatrzymania sprawców.

Dwie osoby z zarzutami po wznowieniu śledztwa

Jak podał podkom. Wrześniowski, informacje uzyskane w ostatnim czasie przez policjantów CBŚP z Wrocławia dały podstawę do wznowienia przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu umorzonego w 1992 roku śledztwa.