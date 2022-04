Rozmowa Duda-Guterres o misji szefa ONZ w Moskwie

Do spotkania doszło w salonie VIP na lotnisku w Rzeszowie.

Kumoch zwrócił w rozmowie z TVP Info uwagę, że była to pierwsza rozmowa Antonio Guterresa po jego wtorkowych spotkaniach w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i szefem MSZ Siergiejem Ławrowem. - Pierwsza okazja, żeby przekazać Polsce, ważnemu krajowi w procesie pokojowym, w jaki sposób to jest postrzegane w Rosji i co tak naprawdę jest w tym momencie na stole w procesie negocjacyjnym. Prosto z Polski sekretarz generalny uda się do Ukrainy - dodał prezydencki minister.

"Odważna misja sekretarza generalnego ONZ"

Kumoch podkreślił, iż Polska jest sojusznikiem Ukrainy - nie tylko przyjmującym dużą liczbę uchodźców, ale również państwem, które zabiega o jak najszybsze ustanowienie pokoju w tym kraju. - Oczywiście nie jest to pokój za wszelką cenę. Jest to pokój uwzględniający integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy. To prezydent Duda zawsze podkreślał i podkreślił również w czasie tej rozmowy - zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP.

Ocenił przy tym, iż misja sekretarza generalnego ONZ była "odważna, mająca na celu ulżyć cierpieniom ludności cywilnej Mariupola". - Tutaj oczywiście padła jasna deklaracja, że Polska jest gotowa wspierać tego typu wysiłki również np. oferując miejsca szpitalne dla osób rannych, które zostałyby wyprowadzone gdyby doszło skutecznie do ewakuacji - zaznaczył Kumoch.

Antonio Guterres w Moskwie. Spotkał się z Putinem

Antonio Guterres, który spotkał się we wtorek z prezydentem Rosji oraz szefem MSZ Siergiejem Ławrowem, oświadczył w Moskwie, że Narody Zjednoczone są gotowe do pełnej mobilizacji swoich zasobów, aby ratować życie w oblężonym Mariupolu nad Morzem Azowskim.

Guterres podkreślił, że niepokoją go doniesienia o możliwych zbrodniach wojennych w Ukrainie, które wymagają - według niego - niezależnego dochodzenia. Po spotkaniu z Putinem przekazał także, że zaproponował utworzenie "humanitarnej grupy kontaktowej" oraz współpracę z Czerwonym Krzyżem w celu pomocy Ukraińcom uwięzionym w zakładach Azwostal w Mariupolu.

- Jesteśmy szczególnie zainteresowani odnalezieniem sposobów na stworzenie warunków do efektywnego dialogu, stworzenia warunków do zawieszenia broni, tak szybko jak to możliwe, stworzenia warunków do pokojowego rozwiązania - powiedział Guterres po rozmowie z Ławrowem.