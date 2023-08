Prokremlowska stacja Cargard (tsargard.tv) wykorzystuje w swojej propagandzie incydenty na polskich torach. Nieuprawnione nadania sygnałów radio-stop paraliżują w ostatnich dniach ruch pociągów w kilku województwach. Choć do nadania sygnału wystarczy krótkofalówka, to propaganda przypisała "zasługi" swoim hakerom. "Polska sama się o to prosiła" - dodano.