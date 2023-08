Kolejne nieuprawnione sygnały radio-stop na polskiej kolei. Jak informują PKP PLK do godziny 13 we wtorek odnotowano użycie sygnału radio-stop w województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim. W efekcie zatrzymanych zostało 25 pociągów. Biuro prasowe PKP PLK potwierdziło Interii, że do zatrzymania jednego ze składów doszło na trasie między Piasecznem a Warszawą.