Romanowski był na Węgrzech dwa miesiące temu. Tajemnicza wizyta

Jest poniedziałek, 7 października, godz. 9. Prokuratura Krajowa. To tutaj ma się odbyć przesłuchanie Marcina Romanowskiego , któremu PK chce ponownie przedstawić zarzuty. Ponownie, bo prokuratura podkreśla, że czynności te, dokonane po raz pierwszy 15 lipca - po uchyleniu mu immunitetu przez Sejm 12 lipca - były nieskuteczne ze względu na chroniący go wówczas immunitet ZP Rady Europy .

Romanowski na Węgrzech. Co robił tam w październiku?

"Zagraniczny wyjazd" to nic innego jak wizyta na Węgrzech. Co nad Dunajem robił wówczas Romanowski? Co za pilna sprawa powstrzymała go od wizyty w polskiej Prokuraturze Krajowej? Tego do dziś nie wiemy, ale pojawiły się nowe okoliczności, które mogą wskazywać na to, że już wtedy polityk przygotowywał grunt pod możliwe różne scenariusze w przyszłości.