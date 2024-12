Zapowiedź prokuratora krajowego w sprawie Romanowskiego

Sprawa Marcina Romanowskiego. Prokurator krajowy: Wniosek jest przygotowywany

Korneluk powiedział w środę w programie "Bez uników" w radiowej "Trójce", że we wtorek prokuratorzy skierowali wniosek do krajowego biura Interpolu o tzw. czerwoną notę. Pozwoli to - jak wyjaśnił - na poszukiwanie byłego wiceministra sprawiedliwości w obszarze międzynarodowym. - I w dniu dzisiejszym jest przygotowany wniosek i dzisiaj będzie skierowany o europejski nakaz aresztowania - poinformował Korneluk.