Jak napisał Giertych na platformie X, "dzisiaj (we wtorek - red.) do Marszałka Sejmu wpłynie mój wniosek o uchylenie immunitetu posła Zbigniewa Z. oskarżonego z art. 212 par.2 kk.". "Przed postępowaniem będę wnosił o badanie biegłych sądowych, czy może on uczestniczyć w procesie" - dodał.