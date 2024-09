Rok szkolny 2024/2025. Kkiedy egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty to test kończący szkołę podstawową. Formalnie nie ma określonego, wymaganego minimalnego wyniku, co oznacza, że nie można go nie zdać. Niemniej jednak jego wynik jest istotny podczas rekrutacji do szkoły średniej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z trzech przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej.

Rok szkolny 2024/2025 dla kończących podstawówkę to egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Reklama

Kiedy egzamin ósmoklasisty? W 2025 roku uczniowie po raz pierwszy do ławek zasiądą 13 maja. Pierwszy dzień to test z języka polskiego. Dzień później, 14 maja 2025 roku, ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, a 15 maja z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 10-12 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty w 2025 roku rozpocznie się 13 maja językiem polskim. Dodatkowe terminy przewidziano na 10-12 czerwca 2025. / cke.gov.pl / materiał zewnętrzny

Kolejna ważna data w roku szkolnym 2024/2025 to termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty. Ten, w tym jednocześnie termin przekazania wyników szkołom, to 4 lipca 2025 r. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to również 4 lipca.

Tego dnia uczniowie kończący podstawówkę będą wiedzieć, z jakimi wynikami będą starać się o dostanie do szkół średnich. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty w przypadku standardowego arkusza to 120 minut języka polskiego, 100 minut matematyki oraz 90 minut języka obcego.

Kiedy matura 2025? Data egzaminu dojrzałości

Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano na 5-24 maja. Już po długim weekendzie, w poniedziałek 5 maja, absolwenci szkół średnich zmierzą się z testem z języka polskiego. Godzina matury podstawowej nie zmienia się od lat i maturzyści egzamin rozpoczną o godz. 9.00. Reklama

Kiedy matura z matematyki? Drugi dzień matur, w 2025 roku 6 maja, to matura z matematyki na poziomie podstawowym. Tego dnia odbędzie się również matura z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz języków - łacińskiego i kultury antycznej (o godz. 14.00).

Matura z języka obcego odbędzie się 7 maja. Na poziomie podstawowym uczniowie podejmujący angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski do ławek zasiądą o godz. 9.00. Trzeci dzień matur 2025 to również matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Ta zaczyna się o godz. 14.00.

Kolejne terminy matury 2025 to:

8 maja : język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny godz. 9.00), historia muzyki (godz. 14.00)

: język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny godz. 9.00), historia muzyki (godz. 14.00) 9 maja : biologia (godz. 9.00), filozofia (godz 14.00)

: biologia (godz. 9.00), filozofia (godz 14.00) 12 maja : matematyka poziom rozszerzony (godz. 9.00), język rosyjski poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00)

: matematyka poziom rozszerzony (godz. 9.00), język rosyjski poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00) 13 maja : wiedza o społeczeństwie (godz. 9.00), język niemiecki poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00)

: wiedza o społeczeństwie (godz. 9.00), język niemiecki poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00) 14 maja : informatyka (godz. 9.00), historia sztuki (godz. 14.00)

: informatyka (godz. 9.00), historia sztuki (godz. 14.00) 15 maja : geografia (godz. 9.00), języki mniejszości narodowych poziom podstawowy (godz. 14.00)

: geografia (godz. 9.00), języki mniejszości narodowych poziom podstawowy (godz. 14.00) 16 maja : chemia (godz. 9.00), języki mniejszości narodowych poziom rozszerzony (godz. 14.00)

: chemia (godz. 9.00), języki mniejszości narodowych poziom rozszerzony (godz. 14.00) 19 maja : historia (godz. 9.00), język francuski poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00)

: historia (godz. 9.00), język francuski poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00) 20 maja : fizyka (godz. 9.00), język hiszpański poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00)

: fizyka (godz. 9.00), język hiszpański poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00) 21 maja : język polski poziom rozszerzony (godz. 9.00), język włoski poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00)

: język polski poziom rozszerzony (godz. 9.00), język włoski poziomy rozszerzony i dwujęzyczny (godz. 14.00) 22 maja: egzaminy w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych - chemia (godz. 9.00), fizyka (godz. 10.35), biologia (godz. 12.10), historia (godz. 13.45)

Matura 2024/2025 to również egzaminy ustne. Część ustna potrwa od 9 do 24 maja. Za wyjątkiem 11 maja oraz 16-18 maja. Oczywiście niezmiennie od lat, matura ustna jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Dlatego terminu matury ustnej należy szukać w szkole, do której maturzysta uczęszczał.

Kiedy matury dodatkowe? W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminów maturalnych w pierwszym terminie, będą zdawali maturę w terminie dodatkowym, a została ona zaplanowana od 3 do 17 czerwca. Egzaminy pisemne potrwają od 3 do 17 czerwca, a ustne od 9 do 11 czerwca. Termin ogłaszania wyników matur 2025 zaplanowano na 8 lipca. Reklama

Rok szkolny 2024/2025. Kiedy egzaminy zawodowe 2025?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła również harmonogram egzaminów zawodowych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2024/2025. Egzamin zawodowy oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędą się w dniach 9-20 stycznia 2025 r.

Dodatkowy termin egzaminu zawodowego dla zdających, którzy nie będą mogli przystąpić do tego egzaminu w terminie głównym, wyznaczono na 28-29 stycznia 2025 r. Termin ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych dla zimowej sesji ustalono na 28 marca 2025 r.

Egzamin zawodowy w sesji letniej odbędzie się w dniach 2-21 czerwca 2025 r. Dodatkowy termin dla zdających, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w głównej rundzie, wyznaczono w dniach 30 czerwca -1 lipca. Termin ogłoszenia wyników egzaminów letniej sesji, w tym termin przekazania wyników szkołom, placówkom, centrom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, został ustalony na 29 sierpnia 2025 r.