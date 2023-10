Zdaniem opozycji celem PiS było uwłaszczenie fundacji sprzyjających władzy i wzbogacenie się ich na majątku publicznym. Część willi miała być własnością państwowego Polskiego Holdingu Nieruchomości SA (PHN) - według ustaleń po sprzedaży przechodziły one bezpośrednio na własność instytucji, które mogłyby w dowolny sposób wykorzystać budynki do celów zarobkowych.

Robert Mazurek kpił z afery w MEiN. "Jego brat to prezes PHN"

Na początku lutego - krótko po nagłośnieniu afery - do sprawy odniósł się Robert Mazurek. W jednym z odcinków programu "Kanału Sportowego" dziennikarz stwierdził, że "marne mieszkania, które rozdaje ten nieszczęsny Czarnek", to działanie podobne do mechanizmów rządu PO-PSL.