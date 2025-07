W komunikacie czytamy, że do zarzucanego znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej doszło "podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych".

Tzw. Ruch Obrony Granic, zainicjowany przez działacza związanego ze środowiskiem narodowców, od kilku tygodni organizuje patrole obywatelskie przy granicy z Niemcami. Swoje działania argumentują troską o zachowani e szczelności granic i niedopuszczeniem do nielegalnej migracji .

Głos w sprawie ruchu Bąkiewicza zabierał na początku lipca ówczesny szef MSWiA Tomasz Siemoniak. "Te osoby - trudno to nazwać patrolami - raczej próbują prowokować polskich funkcjonariuszy w mundurach (...), więc bynajmniej one nie wspierają. Działają po to, żeby robić na granicy zadymę" - ocenił na początku lipca.