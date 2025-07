Sondaż. Co Polacy sądzą o Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza?

Sondaż został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach od 24 do 25 lipca. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków. Liczba wywiadów zrealizowanych telefonicznie i online wynosi po 50 proc.

Według definicji podanej na oficjalnej stronie, Ruch Obrony Granic (ROG) to ogólnopolska inicjatywa społeczna powołana przez Roberta Bąkiewicza.

"Te osoby - trudno to nazwać patrolami - raczej próbują prowokować polskich funkcjonariuszy w mundurach (...), więc bynajmniej one nie wspierają. Działają po to, żeby robić na granicy zadymę" - ocenił na początku lipca ówczesny szef MSWiA Tomasz Siemoniak.