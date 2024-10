W ubiegły piątek doszło do spotkania Bodnara z prok. Wrzosek. Dzień wcześniej Bodnar zapowiedział, że podczas spotkania będzie namawiał ją do wycofania rezygnacji. Przyznał też, że zgodnie z procedurą nie może odmówić odwołania ze stanowiska prokuratora, który zrzekł się stanowiska.

Rezygnacja Ewy Wrzosek. Zwrot po rozmowie z Adamem Bodnarem

- Pani prokurator będzie teraz wspierać ministra w pracy jako prokurator delegowany do MS i będzie pełniła rolę radcy ministra ds. warunków służby prokuratorskiej. Nie jest to awans, tylko delegacja, a więc rodzaj przesunięcia pani prokurator do pracy w ministerstwie - przekazał Dobies.