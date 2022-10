Z danych ZUS za sierpień 2022 roku wynika, że emerytury w Polsce pobiera 6,058 mln osób. Tylko w tym roku rząd na 13. i 14. emerytury przeznaczył prawie 25 mld zł. Natomiast waloryzacja emerytur i rent kosztowała państwo ok. 18,4 mld zł. Ile wynosi obecnie najniższa i najwyższa emerytura w Polsce?

Ile wynosi najniższa emerytura w 2022 roku?

Każdego roku wysokość najniższej emerytury podlega waloryzacji. Ma to zrekompensować spadek wartości świadczeń. Obecnie najniższa emerytura to 1338,44 zł brutto. To oznacza, że na konto emerytów co miesiąc wpływa dokładnie 1217,98 zł.

Reklama

Jeżeli emeryt nie ma przepracowanej odpowiedniej liczby lat, ZUS wypłaca mu emeryturę w kwocie, którą wypracował. Jeśli będzie niższa niż emerytura minimalna, ZUS nie podwyższy świadczenia. Najniższej emerytury nie otrzymają więc osoby, które pracowały mniej niż 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

CZYTAJ TAKŻE: Kilkaset złotych więcej do emerytury. Kto może otrzymać te dodatki?

Warto również wspomnieć, że najniższa emerytura w wysokości 1338,44 zł brutto przewidziana jest również w ramach emerytury matczynej. Ta przysługuje kobietom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci.

Średnia emerytura w Polsce

Wysokość emerytury zależy od dochodów wypłacanych przez pracodawcę. Ważna jest także tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości emerytury do pensji. Ta wynosi około 50 procent. To oznacza, że przeciętne emerytury dla kończących swoją karierę zawodową są o połowę niższe niż wynagrodzenia z pracy.

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce? Według danych ZUS z marca 2022 roku statystyczny emeryt w naszym kraju otrzymuje z ZUS 2,6 tys. złotych brutto. To oznacza, że "na rękę" polski emeryt otrzymuje 2349 zł.

Niestety, analitycy przewidują, że stopa zastąpienia z każdym kolejnym rokiem będzie spadać. To oznacza bardzo złe informacje dla przyszłych emerytów.

Ile wynosi najwyższa emerytura w 2022 roku?

To, ile wynosi najwyższa emerytura, zależy od stażu pracy. Jeden z emerytów z Poznania, który pracował 58 lat jako informatyk i przeszedł na emeryturę w wieku 78 lat, pobiera świadczenie w wysokości 27 636 zł.

Imponującą kwotę świadczenia wypracowała sobie też emerytka z Bydgoszczy, bo dostaje miesięcznie 26 867 zł. Kobieta pracowała w bankowości, a na emeryturę przeszła w wieku 81 lat, po przepracowaniu 61 lat.

Więcej niż 26 tys. zł miesięcznie pobiera również emerytowany lekarz z Wrocławia. Ten na emeryturę przeszedł w wieku 78 lat, po 55 przepracowanych latach.

Emerytury groszowe w Polsce: 2 grosze świadczenia

Reforma emerytalna z 1999 roku sprawia, że wystarczy jedna zapłacona składka, żeby zyskać status emeryta i świadczenie emerytalne. To sprawia, że realnie najniższa emerytura w Polsce wynosi 2 grosze. To przykład emerytki, która w całym swoim życiu przepracowała jeden dzień, za który zostały opłacone składki.

Dyskusja o konieczności uporządkowania emerytur groszowych trwa od lat, jak dotąd jednak nic w tej sprawie się nie zmieniło. W większości krajów, aby zyskać świadczenie emerytalne, wymagany jest minimalny staż składkowy bądź kwota zgromadzonego kapitału emerytalnego.

Waloryzacja emerytur 2023: jakie czekają nas zmiany?

Już w przyszłym roku emerytów czeka podwyżka świadczeń. Rząd zakłada waloryzację emerytur na poziomie co najmniej 13,8 proc. Co najmniej, ponieważ może być jeszcze wyższa - finalnie będzie zależała od ostatecznego wskaźnika inflacji podanego przez GUS. Ile będzie wynosić najniższa emerytura?

Niezależnie od wysokości wskaźnika waloryzacji, podwyżka emerytury ma wynieść minimum 250 złotych brutto. To oznacza, że najniższa emerytura w przyszłym roku wyniesie 1558 zł brutto. "Na rękę" od marca 2023 roku będzie to 1445 zł.



CZYTAJ TAKŻE:

Prawie 5 tys. zł dodatku do emerytury. Kto może je otrzymać?

14. emerytura: Ile będzie wynosić świadczenie w 2023 roku?

Nawet 1150 zł ekstra do emerytury. Seniorze, pamiętaj o tych dodatkach!