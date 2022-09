Świadczenie honorowe co roku trafia do coraz większej liczby odbiorców. W 2020 r. ZUS przyznał z urzędu niemal 1600 nowych świadczeń. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że wydatki na świadczenia honorowe w 2021 r. wzrosły z ponad 114,2 mln zł do około 130 mln zł. Ta wzrostowa tendencja w kolejnych latach będzie się utrzymywać.

Świadczenie honorowe: Kiedy emeryt może na nie liczyć?

Świadczenie honorowe to specjalny dodatek przyznawany wraz z setnymi urodzinami. To comiesięczne wsparcie, które jest wypłacane bez względu na to, czy senior otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie. Może je wypłacać ZUS, ale równie dobrze Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy resortowe zakłady emerytalne MSWiA i MON.

Ile wynosi świadczenie honorowe? Wysokość dodatku do emerytury jest różna i zależy od kwoty bazowej, obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Ta zmienia się wraz z waloryzacją i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Świadczenie honorowe wypłacane jest do końca życia w tej samej wysokości. To oznacza, że ewentualne waloryzacje nie obejmują tego dodatku. Stąd różnice w wysokości świadczenia honorowego.

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe w każdym roku jest inne. Ile wynosi? Seniorzy, którzy swoje setne urodziny obchodzili pomiędzy 1 marca 2021 a 1 marca 2022 roku, otrzymują 4512,41 zł brutto świadczenia honorowego. Rok wcześniej było to 4294,67 zł brutto, a dwa lata wcześniej 4003,88 zł brutto.

Ile wynosi świadczenie honorowe obecnie? Osoby, które na torcie zdmuchnęły sto świeczek po 28 lutego 2022 roku, otrzymują 4944,79 zł brutto. Wysokość świadczenia honorowego może zmienić się w marcu 2023 roku. To pod warunkiem, że zmieni się kwota bazowa, która stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne.

Świadczenie honorowe: Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać świadczenie honorowe nie trzeba składać żadnego wniosku. W momencie ukończenia przez seniora stu lat świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Od tej zasady jest jednak bardzo ważny wyjątek.

Wniosek muszą złożyć stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta często dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

