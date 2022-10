13. i 14. emerytura to dodatki dla seniorów obowiązujące od kilku lat. Ich celem miała być poprawa sytuacji materialnej polskich emerytów. Obecnie mogą oni liczyć również na inne profity, w postaci 500 plus dla seniora, 200 plus dla seniora, dodatku osłonowego itp. Rząd zapowiada na przyszły rok również waloryzację emerytur.

To świadczenie weszło w życie w 2022 r. Jest ono przeznaczone dla emerytów powyżej 65. roku życia w przypadku mężczyzn i 60. w przypadku kobiet, którzy pracowali w takich zawodach jak strażak-ochotnik i ratownik górski, i brali czynny udział w akcjach mających na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Świadczenie to wynosi 200 zł. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek u miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej.

Dodatki do emerytury - 500 plus dla seniora

Pełna nazwa tego świadczenia brzmi "500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji" i jest wypłacane wszystkim spełniającym kryteria powyżej 18. roku życia. Potocznie jednak często nazywa się je "500 plus dla seniora", bo właśnie ta grupa społeczna korzysta z niego najczęściej.

Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeniobiorcom może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która "jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji".

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy emeryt będzie mógł skorzystać z tego świadczenia. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Miesięczny dochód nie może wynosić więcej niż 1896,13 zł brutto. Osoby posiadające prawo do świadczenia muszą złożyć specjalny wniosek online lub w placówce ZUS-u. Czynność tę w ich imieniu może wykonać również opiekun lub pełnomocnik.

Dodatek osłonowy stanowi jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej, który ma zrekompensować wyższe ceny energii. Może on wynieść od 400 aż do 1500 zł. Aby go otrzymać, należy spełnić kryterium dochodowe.

Miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 2100 zł, a w przypadku rodzin 1500 zł na każdego jej członka. W przypadku wyższych zarobków stosowana jest tzw. metoda rozliczania złotówka za złotówkę. Minimalna kwota dodatku osłonowego to 20 zł. Jest to jednorazowe świadczenie.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów i nie tylko będą wypłacane po wypełnieniu specjalnego wniosku. W 2022 r. trafiają one do beneficjentów w dwóch transzach.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje osobom uprawnionym do otrzymywania renty lub emerytury, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W przypadku osób, które skończyły 75. lat jest on wypłacany z urzędu. Oznacza to, że nie muszą one składać żadnych wniosków, ani przedstawiać dokumentacji lekarskiej.

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest wraz z emeryturą i od 1 marca 2022 r. wynosi 256,44 zł.

