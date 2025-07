Co zrekonstruowany skład rządu mówi nam o obecnej kondycji politycznej Donalda Tuska? - Potraktujmy to jako całość. Nie tylko samą rekonstrukcję, nie tylko jej kształt, nie tylko to, że do niej doszło, ale też to, co premier mówił i to, kto tymi ministrami został, a kto przestał nimi być - mówi Interii prof. Olgierd Annusewicz. - To po pierwsze mówi, że premier nadal ma zdolność do tego, żeby dogadywać się ze swoimi koalicjantami.