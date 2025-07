- Donald Tusk postawił na praktyka w resorcie zdrowia. W przypadku Jolanty Sobierańskiej-Grendy mamy na pewno potencjał profesjonalny, bo to jest kobieta, która skonsolidowała około 30 placówek w regionie pomorskim. To osoba, która z szeroko pojętym sektorem ochrony zdrowia ma do czynienia bezpośrednio od kilku lat. Na plus jest też na pewno, że nowa ministra jest spoza mainstreamowych partii, co może zwiększyć zaufanie społeczne do niej - ocenia w rozmowie z Interią dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito.