Dwie nominacje budzą najwięcej emocji w PiS. "Tusk szybko zatęskni"

Informacja o wejściu Waldemara Żurka do rządu budzi w PiS mieszane uczucia. - To świetna wiadomość! - cieszą się jedni, podkreślając, że radykalizacja polityki rządu przysłuży się PiS. - To będzie jazda bez trzymanki - odpowiadają ci, którzy obawiają się zaostrzenia rozliczeń. O wiele bardziej zgodni są w ocenie awansu Radosława Sikorskiego. Te dwie zmiany uważają za najistotniejsze w całej rekonstrukcji rządu.