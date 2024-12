Europa wkracza w nową, wymagającą epokę - zauważa Mateusz Morawiecki w "Politico". Były premier zwraca uwagę na "dużą niestabilność" i liczne zmiany, jakie wkroczyły do europejskiej gospodarki. Zdaniem polityka PiS to moment, by wyciągnąć wnioski i opracować plan. Jego fundamentem ma być powrót do korzeni i roli przemysłowego lidera.