Marciniak wskazał, że wbrew temu, co twierdzi mecenas Ryszard Kalisz , tryb obiegowy zarządzono, by podjąć nie dziewięć, a tylko trzy uchwały. Pierwszy dokument dotyczył obsadzenia stanowiska komisarza wyborczego, drugi wyborów uzupełniających czy ponownych do rad gmin i właściwego wniosku do szefa MSWiA, a trzecia właśnie sprawozdania PiS i decyzji Sądu Najwyższego w tej sprawie. Podkreślił, że w myśl przepisów decyzja po orzeczeniu SN powinna zapaść " bezzwłocznie ".

Sylwester Marciniak uderza w Ryszarda Kalisza. W tle sprawozdanie PiS

"Co więcej, z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż nie czyta prawdopodobnie materiałów przesłanych przez KBW, natomiast je komentuje. Wskazuje na to choćby fakt, że w obiegowym trybie podjęcia uchwał najczęściej nie głosuje albo przysyła informacje po terminie" - przekazał przewodniczący PKW.

"Wreszcie, wbrew temu co twierdzi mec. Kalisz, w dniu 16 grudnia 2024 roku nie zapadła uchwała o odroczeniu rozpatrzenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku, albowiem zgodnie z art. 161 § 3 Kodeksu wyborczego, PKW podejmuje uchwały jedynie w zakresie swoich ustawowych uprawnień, a co więcej - Kodeks wyborczy, w przeciwieństwie do innych ustaw, nie przewiduje podstawy prawnej do odroczenia lub zawieszenia postępowania w sprawach wyborczych. Dodać należy, że na tym posiedzeniu nie została podjęta przez Komisję żadna uchwała" - przekazał Sylwester Marciniak.