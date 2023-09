Pył saharyjski nad Polską. W drobinkach są promieniotwórcze izotopy

Pył saharyjski nad Polską. Coraz częstsze zjawisko

Walijewski przekazał, że pyłek może się pojawić na samochodach, balustradach czy balkonach . - Ale stężenie jest niewielkie, więc tylko co niektórzy go zobaczą. Szczególnie, że podczas burz spadnie około 20 litrów opadu, więc jest duża szansa, że ten pył spłynie - powiedział Walijewski dodając, że już we wtorek, wraz z przejściem frontu, pyłu już nie będzie.

- Taka sytuacja zdarza się co roku kilkanaście razy. Nie jest to zjawisko anormalne. W momencie kiedy dociera do nas zwrotnikowe powietrze, to jest duża szansa, że wraz z nim może dotrzeć pył z Sahary. Jednak nie zawsze, bo to nie jest tak, że jak przypłynie zwrotnikowe powietrze to do razu przyniesie pył. Muszą też być odpowiednie warunki nad Afryką, żeby ten pył mógł się unieść - wyjaśnił Walijewski.