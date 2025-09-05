Pułapka w mObywatelu usunięta. Składający skargę odczują zmianę

O zamieszaniu informował pod koniec sierpnia Dziennik Gazeta Prawna, a pułapka na obywateli została zastawiona w samej aplikacji mObywatel. Chodzi dokładnie o usługę "Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń". Okazało się bowiem, że ani przed przejściem do skrzynki osobistej, ani później nie było możliwości wyboru, czy chce się przejść do e-Doręczeń czy do ePUAP. Co to oznaczało dla wnoszącego skargę?

W praktyce po napisaniu wiadomości nadawca nie wiedział, gdzie wysyła pismo - czy wysyłał pismo na platformę e-Doręczeń czy na ePUAP. W przypadku, gdy organ obsługiwał e-Doręczenia, to właśnie tam automatycznie trafiała skarga wysłana z takiej połączonej skrzynki. W praktyce skarbówka domagała się odrzucania przez sądy skarg złożonych przez e-Doręczenia. Jak donosi DGP, twierdziła bowiem, że skargi nie można złożyć przez e-Doręczenia, tylko przez ePUAP i powoływała się na obowiązujące przepisy.

Co istotne, nigdzie nie ostrzeżono obywateli, że od 1 stycznia 2025 roku, pomimo wdrożenia nowych systemów e-doręczenia i e-US, formalne zasady korespondencji z sądami administracyjnymi pozostają niezmienne. A jak przypomina DGP, był to obowiązek rządu.

Ministerstwo reaguje na błędy w systemie

Zwrócenie uwagi na kłopoty przyniosło efekty, ponieważ Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że skargi wysyłane do organów podatkowych na adres e-Doręczeń powinny być uznawane za wniesione skutecznie do sądu. W praktyce oznacza to, że fiskus nie może już domagać się w sądach odrzucenia skargi podatnika wniesionej za pomocą e-Doręczeń.

W odpowiedzi na zamieszanie, resort udostępnił także na swojej stronie poradnik, jak prawidłowo wnieść skargę. Po pierwsze, można to zrobić za pośrednictwem ePUAP bezpośrednio na adres ePUAP właściwego sądu. Można to także zrobić poprzez przekazanie skargi za pośrednictwem właściwego urzędu poprzez adres do doręczeń elektronicznych urzędu (ADE).

W tym drugim przypadku urząd prześle dalej taką skargę do sądu administracyjnego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (ESP). To minimalizuje ryzyko zakwestionowania skuteczności wniesienia skargi i zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie ministerstwo przygotowuje zmiany w przepisach. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych przewidziano zmiany legislacyjne, na mocy których sądy będą uznawać korespondencję dostarczoną przez e-Doręczenia za skuteczną. Co jeszcze ważne, aby ułatwić obywatelom komunikację z instytucjami publicznymi, zostało zaprojektowane połączenie skrzynek e-Doręczeń i ePUAP w aplikacji www.edoreczenia.gov.pl. Dzięki temu nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy różnymi systemami.

Budka w ''Graffiti'' o reparacjach od Niemiec: W sytuacji, w której jest Europa, nie sądzę, żeby ta agenda była przyspieszona Polsat News Polsat News