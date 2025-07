" Dostęp do kamery czy lokalizacji nie oznacza inwigilacji . Aplikacje potrzebują tych uprawnień, by realizować swoje funkcje - ale nie mogą ich wykorzystywać bez wiedzy i zgody użytkownika" - napisano.

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że mObywatel prosi o dostęp do kamery, by skanować kody QR podczas weryfikacji tożsamości. W przypadku lokalizacji - by pokazywać precyzyjnie punkty na mapie, a dostępu do plików np. w celu pobrania i zapisania potwierdzenia w formacie PDF.