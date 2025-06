Nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji ma na celu umożliwić użytkownikom mObywatela łatwiejszy dostęp do ważnych dokumentów oraz złożonych przez nich wniosków. Sprawdzamy, w jaki sposób zmieni się dobrze znana Polakom aplikacja.

Dostęp do ePUAP. Jak było?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest doskonale znana osobom, które załatwiają sprawy administracyjne przez internet. Umożliwia składanie wniosków, elektroniczne podpisywanie dokumentów, a także dostęp do wielu danych dotyczących spraw administracyjnych. Jest bezpłatna i może z niej skorzystać praktycznie każdy. Jednak często na drodze użytkowników stoi proces uwierzytelniania.

Obecnie proces uwierzytelniania określony jest przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Do przejścia procesu użytkownik potrzebuje certyfikatu, który możliwy jest do uzyskania poprzez stronę epuap.gov.pl. Należy wypełnić krótki formularz, w którym umieścimy m.in. nasz PESEL. Po zatwierdzeniu naszego wniosku otrzymamy dostęp do platformy, a także utworzymy profil zaufany.