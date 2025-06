Aplikacja mObywatel umożliwia wygodne załatwianie wielu spraw z poziomu swojego smartfona bądź komputera. Mowa tutaj między innymi o zastrzeżeniu numeru PESEL, uzyskaniu dostępu do mandatów, czy opłacaniu zobowiązań urzędowych.

Wybory prezydenckie 2025. Druga tura. Co można sprawdzić w mObywatelu?

Co ważne - mObywatel oferuje również usługę "Wybory". Usługa ta umożliwia sprawdzenie przydatnych informacji dotyczących głosowania. Jest ona dostępna po zalogowaniu się do aplikacji. Na ekranie głównym trzeba przejść do sekcji "Usługi", a następnie wybrać "Wybory".