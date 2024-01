Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Rozpoczęcie nowego okresu świadczeniowego Rodzina 800 plus, programu wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci, zbliża się wielkimi krokami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił, że nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 800 plus na rok 2024/2025 rozpocznie się 1 lutego 2024 roku.

Opiekunowie dzieci mają czas na wysłanie wniosków do 30 czerwca. To ostatni termin, by zachować ciągłość świadczenia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu, tj. od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Brak wyrównania za czerwiec - możliwe

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, prawo do 800 plus zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. Oznacza to brak wyrównania za czerwiec.

Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Nowy okres wypłaty 800 plus będzie obowiązywał od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku.

800 plus. Jak złożyć wniosek?

Waloryzacja kwoty świadczenia z 500 do 800 złotych została wprowadzona na początku roku i ma na celu wsparcie finansowe rodzin w zmaganiach z rosnącymi kosztami życia. Aktualnie programem objętych jest ponad 6,5 miliona dzieci, a suma wydatków budżetowych na ten cel w roku 2023 wyniosła 40,2 mld złotych.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można będzie składać wyłącznie drogą elektroniczną. To podejście ma na celu uproszczenie procesu i zwiększenie dostępności dla wszystkich zainteresowanych. Aby ubiegać się o świadczenie, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć wniosek przez jedną z dostępnych platform elektronicznych:

bezpłatna aplikacja mZUS ,

, Platforma Usług Elektronicznych ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna.

Na czym polega program 800 plus?

Program Rodzina 500 plus, wprowadzony przez rząd w 2016 roku, stanowił krok w kierunku wsparcia rodzin w kosztach wychowywania dzieci. Zmieniając dotychczasową kwotę świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł miesięcznie, program ten ma na celu lepsze pokrycie wydatków związanych z opieką i zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych dzieci.

Kluczowym aspektem programu Rodzina 800 plus jest to, że świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od poziomu dochodów rodziny. W ramach programu Rodzina 800 plus, wnioski o świadczenie wychowawcze są przyjmowane i rozpatrywane przez ZUS, a wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.