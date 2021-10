Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Sieci", że decyzję o wprowadzeniu nowego przedmiotu podjęto w resorcie w związku z "brakami wiedzy wśród obecnych 20-latków".

"Jesteśmy gotowi, by odzyskiwać pokolenia nieświadomych młodych Polaków. Dlatego uczniowie od 1. klas szkół ponadpodstawowych dostaną nowy przedmiot, który będzie nazywał się 'Historia i teraźniejszość'" - napisał resort na Twitterze.



"Zapowiadał to hasłowo prezes Jarosław Kaczyński podczas prezentacji Polskiego Ładu. Niezbędna jest nam nauka historii w nowoczesny sposób, podzielona na historię Polski i historię powszechną. Wierzę, że to będzie 'Hit' nie tylko z nazwy" - powiedział Czarnek.

"W szkołach średnich wprowadzimy naukę historii dwoma nurtami, tzn. historię powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone dwie, trzy, może więcej godzin w ciągu tygodnia zajęć. Będzie to ogromna zmiana" - mówił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził "Chodzi o to, aby młodzi ludzie poznawali Polskę, kulturę, by się z nią wiązali, dzisiaj bywa z tym różnie".