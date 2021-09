Przemysław Czarnek znów wywołał burzę. "I podły, i głupi"

Przemysław Czarnek znów wywołał burzę w mediach społecznościowych. Tym razem wielu komentarzy doczekała się wypowiedź ministra edukacji i nauki o tym, kto jest rodzicem. - Rodzic to jest ten, co zradza potomstwo (...) Zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną (...) To są tak oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat - powiedział Przemysław Czarnek.

Zdjęcie Przemysław Czarnek / Piotr Molecki / East News