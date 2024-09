Środa jest upalna w większości Polski . W południe w Słubicach było 31,6 st. C a godzinę później już 32,3 st. C. W zachodniej połowie kraju termometry pokazują przeważnie 30-31 stopni Celsjusza - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda wciąż gorąca

Z prognoz wynika, że upałów w najbliższym czasie nie zabraknie . W czwartek i piątek mogą być nieco łagodniejsze i skupią się w zachodniej części Polski . Tam można się spodziewać około 30-31 stopni Celsjusza . W pozostałych częściach kraju termometry pokażą od 25-26 do 28 stopni . Na pewno więc w ciągu dnia nie zmarzniemy.

Gorący weekend w całym kraju

Możliwe nawet, że w weekend upały utrzymają się w całej Polsce . W poniedziałek wciąż będzie gorąco, szczególnie na zachodzie i południu, gdzie temperatury mogą sięgać 30 st. C.

Jeśli najnowsze prognozy się potwierdzą, to poniedziałek będzie ostatnim dniem fali upałów.

Prognoza długoterminowa: Nieco chłodniej i bardziej deszczowo

Od wtorku upały mogą już zniknąć z Polski. Mimo to nie będzie chłodno, ponieważ przez kolejne dni w wielu miejscach wciąż będzie do około 25 stopni Celsjusza. To nie będzie jedyna zmiana: od początku przyszłego tygodnia może zacząć mocniej padać.