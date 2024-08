Choć za nami chłodniejszy weekend, wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach Polskę znów opanują ekstremalne upały. Według nowej długoterminowej prognozy IMGW we wtorek termometry wskażą maksymalnie 25 st. C - a będzie tylko goręcej. Pod koniec tygodnia, w niektórych częściach kraju, prognozuje się nawet 33 st. C. Spodziewać się można też przelotnego deszczu.