Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed obfitym śniegiem

Alerty dotyczące oblodzenia. Na drogach pojawi się "szklanka"

Prognoza pogody na czwartek. Pochmurno, mokro i coraz zimniej

W czwartek w całym kraju będzie ponuro z przejaśnieniami, przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem . Na północy śnieg prószyć może przez cały dzień, zaś na pozostałym obszarze kraju wystąpią jedynie chwile z opadami o wysokości do 1-2 cm. Po południu powinny one zaniknąć.

Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz Ziemi Łódzkiej, do 3 st. C na Pomorzu, zachodzie i południu Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Uwaga na niskie ciśnienie.