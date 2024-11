Atak zimy na północy

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują do godz. 11:00 i 12:00 na południu oraz do 13:00 na północy. Nad morzem podmuchy mogą osiągać prędkość do 80 km/h, a na terenach podgórskich Karpat do 85 km/h. Najmocniej powieje w szczytowych partiach Sudetów (do 100 km/h) oraz w Bieszczadach - tam możliwe porywy do 130 km/h.