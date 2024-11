Wraz z drugą połową listopada do Polski stopniowo wkracza zimowa aura . We wtorek z zachodu nad północną część kraju nadciąga front, który przyniesie ze sobą nie tylko opady śniegu , ale także rzadko spotykane o tej porze roku burze.

Intensywnie padający śnieg, a także grzmoty zostały już zresztą zaobserwowane w poniedziałek wieczorem na Pomorzu. Tam także we wtorek spodziewane są wyładowania . Drogi mogą być śliskie, a pokrywa sięgnie miejscami do 5 centymetrów.

Pogoda. Śnieg i burze w całym kraju. IMGW wydało ostrzeżenia

Natomiast w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez Wrocław , po Katowice oraz od Wrocławia , przez Poznań , Łódź , Warszawę i Bydgoszcz po Elbląg i Olsztyn IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Porywiste podmuchy będą utrzymywać się na tych terenach do środowego poranka.

Prognoza pogody. Gdzie spadnie śnieg?

Im bliżej gór, tym śniegu będzie więcej, ponieważ tam spadnie nawet do 30-40 centymetrów. W pozostałych częściach kraju jednak pokrywa nie powinna przekroczyć do 1 do 3 centymetrów i nie będzie się długo utrzymywać z uwagi na dodatnie temperatury.