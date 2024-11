Pogoda w najbliższych dniach bardziej będzie się kojarzyć z zimą niż jesienią - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda chłodna i mokra

"Dziś za frontem chłodnym z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu napływa chłodniejsze powietrze arktyczne morskie. Ta noc będzie zimna, mroźna, z opadami" - czytamy na profilu IMGW w serwisie X. Reklama

Noc ze środy na czwartek będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Oprócz tego na Wybrzeżu lokalnie mogą występować burze.

W nocy nie przestanie prószyć na północy: na Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 5 cm. Lokalnie na drogach będzie ślisko. Na południowym wschodzie termometry pokażą -3 st. C, zaś na Podhalu nawet -7 stopni. Jedynie nad samym morzem będzie do 2 stopni powyżej zera.

W całym kraju będzie wiać porywisty wiatr, który na Wybrzeżu i terenach podgórskich Sudetów może osiągać do 55 km/h. Na szczytach Sudetów porywy będą jednak osiągać do 100 km/h, a w Karpatach do 65 km/h. Silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Śnieg leży w warstwach

Obecnie najgrubsza pokrywa śnieżna znajduje się na Śnieżce i wynosi 16 cm. Na Kasprowym Wierchu leży 9 cm białego puchu - wynika z danych IMGW.

"Do końca tygodnia spodziewamy się niskich temperatur, mroźnych nocy oraz opadów śniegu, na północy i w górach intensywnych, deszczu ze śniegiem i deszczu" - napisali eksperci na profilu na Facebooku. Według nich ocieplenie nadejdzie w poniedziałek. Reklama

Do tego czasu w ciągu dnia temperatury nie będą wyższe niż 3-4 stopnie Celsjusza, a miejscami na Pomorzu i terenach podgórskich Karpat może wynosić koło zera lub tuż poniżej tej granicy.

Noce będą mroźne, z temperaturami spadającymi do -6, -5 stopni w centrum, na południu i terenach podgórskich. Dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek powinno być cieplej, z temperaturami od zera stopni na krańcach południowo-wschodnich do 9 st. C na północnym zachodzie.

W wielu miejscach na północy i południu będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. "Uwaga, miejscami będzie ślisko!" - ostrzegają synoptycy IMGW.

Ocieplenie z nadejściem nowego tygodnia

Początek ocieplenia po raz pierwszy odczujemy w niedzielę w zachodniej części kraju. Tam w ciągu dnia może być do 10 stopni Celsjusza, jednak na południowym wschodzie będzie 0 stopni.

Wyraźnie cieplej będzie w poniedziałek, kiedy to na wschodzie termometry pokażą 6 stopni, a na północnym zachodzie będzie do 13 st. C. Na Podhalu będzie około 5 stopni. Tego dnia będziemy też mogli liczyć na więcej rozpogodzeń.

