"Po legalną, bezpieczną, darmową aborcję wychodzimy i będziemy wychodzić do skutku. Wolności człowieczej będziemy bronić zawsze. O godne życie każdej, każdego z nas, walczyć będziemy póki sił, póki jesteśmy. Rozliczymy was za każdą godzinę hańby, pogardy, tortur, ten dzień nadejdzie" - czytamy w zapowiedzi piątkowych manifestacji.



Protesty odbędą się w kilkunastu miastach, m.in. w Łodzi, Gdańsku i Częstochowie. Centralne wydarzenie zaplanowano w Warszawie. Manifestacja rozpocznie się o godz. 18 na Rondzie Dmowskiego. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.



Reklama

Suchanow: Zastanawiałyśmy, czy w ogóle coś organizować

- Zastanawiałyśmy, czy w ogóle coś organizować, bo to nie jest rocznica, którą chciałybyśmy świętować - podkreśla w rozmowie z Interią Klementyna Suchanow, jedna z organizatorek protestów. - Dlatego przemieniamy to na program pozytywny i skupiamy się na zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacyjnym dotyczącym legalnej aborcji. Mamy czas do końca roku na zebranie 100 tys. podpisów - tłumaczy.

ZOBACZ: Rząd rozdaje miliardy. O nich zapomniał





Pytana, czy zeszłoroczne protesty miały sens, ocenia, że "prawo się nie zmieniło, ale drastycznie zmieniło się społeczeństwo". - Uczniowie wypisują się z lekcji religii, młodzież protestuje przeciwko pomysłom ministra Czarnka, ludzie odchodzą od Kościoła. To historyczne zmiany - ocenia.

Jak mówi, "to sukces ludzi, którzy dojrzeli do sprzeciwu i poszli go głośno wypowiedzieć". - Dziennikarze często pytają nas, czy nie można było delikatniej się wypowiadać. Ale to ludzie uznali, że przy tych emocjach to jest dobra forma, my nie mamy nad tym kontroli - podsumowuje.

Wyrok TK z 22 października 2020 roku

22 października ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy dopuszczające w Polsce aborcję w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Organizacja "Aborcja bez Granic" podaje, że od momentu wyroku Trybunału Konstytucyjnego pomogła Polkom w dokonaniu 34 tys. aborcji.

Gdzie i o której odbędą się protesty kobiet

Bielsko-Biała (godz. 15)

Bydgoszcz (godz. 16)

Częstochowa (godz. 17)

Gdańsk (godz. 18)

Głogów (godz. 16)

Katowice (godz. 15:30)

Łódź (godz. 18)

Mikołów (19:30)

Olsztyn (godz. 17:30)

Opole (godz. 16)

Piotrków Trybunalski (godz. 15)

Polkowice (godz. 17)

Siedlce (godz. 18)

Sosnowiec (godz. 19:30)

Szczecin (godz. 19)

Tarnów (godz. 18:30)

Warszawa (godz. 18)

Węgorzewo (godz. 14:30)

Wrocław (godz. 16)

Zamość (godz. 15)