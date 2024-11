Protest rolników. Jest porozumienie z Czesławem Siekierskim

Przewodniczący protestujących wyraził zrozumienie, że opracowanie rozwiązań dla ich postulatów wymaga czasu. Zapowiedział, że teraz uda się do zgromadzonych kolegów, by przekazać im szczegóły związane z rezultatami rozmów z przedstawicielami rządu.

- Spotkamy się po 10 grudnia. (...) Nie możemy naciskać na ministra - przyjechał, wysłuchał nas. Zabiegamy o to, żeby wieś była wsią, żeby nikt nam nie dyktował z miasta warunków. Produkujemy zdrową, polską żywność i chcemy dalej być trzonem bezpieczeństwa żywnościowego. Nie pozwolimy, by z Ameryki Południowej napływały towary, jak niedawno z Ukrainy - poinformował szef związkowców i dodał, że chce konstruktywnie rozmawiać z resortem rolnictwa.

Protest rolników zawieszony. Wyniki prac zespołów do 10 grudnia

Czesław Siekierski podkreślił, że stanowisko wygłoszone przez protestujących to okazanie solidarności wobec wszystkich w branży rolniczej. - Do 10 grudnia damy informację, co i kiedy będzie jak realizowane. Niektóre z tych postulatów wymagają zmian ustawowych - zaznaczył i zapewnił, że do poszczególnych postulatów powołane zostaną specjalne zespoły programowe.