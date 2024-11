Zbigniew Ziobro doprowadzony przed komisję?

"Z analizy tej wynika, że Sejmowa Komisja Śledcza wyczerpała określone w procedurze karnej możliwości przeprowadzenia czynności przesłuchania Zbigniewa Ziobro w charakterze świadka. Poseł został dwukrotnie prawidłowo wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka oraz zastosowano środki wymuszające jego stawiennictwo - 2 wnioski do sądu o nałożenie kar pieniężnych (art. 12 ust.1 i 2 ustawy o sejmowej komisji śledczej). Do chwili obecnej Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał pierwszy wniosek, wydając w dniu 6 listopada 2024 r. postanowienie o sygn. akt VIII Ko 177/24 o ukaraniu Zbigniewa Ziobro karą w wysokości 2000 zł za niestawiennictwo na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej w dniu 14 października 2024 r. " - przekazano.