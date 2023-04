Pogoda na początek tygodnia. Szykuje się prawdziwy zwrot

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy prognozują opady deszczu, a nawet lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura minimalna od 7 stopni C. do 10 stopni C. Temperatura maksymalna na wschodzie, gdzie termometry wskażą nawet do 19 stopni C.

We wtorek nadal mnóstwo chmur, ale możliwe większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 3 stopni C. na zachodzie do 9 stopni C. na wschodzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni C. do 15 stopni C., jedynie w rejonach podgórskich, nad morzem i Pomorzu około 7-9 kresek powyżej zera.

W środę możliwy deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg

W środę nadal pochmurnie. Według prognozy długoterminowej IMGW, wystąpią opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatury spadną poniżej zera, w rejonach podgórskich termometry wskażą nawet minus 2 stopnie Celsjusza. Na ogół temperatura minimalna od 1 do 4 stopni C., natomiast maksymalna od 5 do 11 kresek na plusie.

W czwartek nadal zimno i pochmurnie. Na północy opady deszczu. Temperatura minimalna 1-5 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich około minus 3. Maksymalnie termometry wskażą do 12.