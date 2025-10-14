W skrócie W czterech województwach występują problemy z dodzwonieniem się na numer alarmowy 112.

MSWiA nie zna jeszcze przyczyny awarii ani przewidywanego czasu jej usunięcia.

Potrzebujący są kierowani pod numer 999, który według rzeczniczki ministerstwa działa bez zakłóceń.

Pierwsze doniesienia o usterce pojawiły się ok. godziny 8 rano. Problemy wystąpiły tylko w niektórych województwach i dotyczyły jednego z numerów alarmowych. Awarię udało się usunąć o godzinie 9:30.

- Problem z numerem 112 dotyczył województw małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego - wskazała w rozmowie z Interią Karolina Gałecka.

Wcześniej Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych informował, że problemy dotyczą także numeru 999. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.

Problemy z numerami alarmowymi. MSWiA: Ustalamy przyczynę

Problem dotyczył większości operatorów, a dodzwonić się można było tylko poprzez jedną sieć. - Aktualnie staramy się ustalić, co było powodem usterki - zaznaczyła.

Podkreśliła również, że awaria nie dotyczyła wszystkich numerów alarmowych, a osoby poszkodowane mogły uzyskać pomoc korzystając z pozostałych.

