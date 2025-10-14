Problemy z numerami alarmowymi. Ludzie nie mogli się dodzwonić

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aktualizacja

W czterech województwach wystąpiły problemy z dodzwonieniem się na numer alarmowy 112. Usterka dotyczyła użytkowników większości sieci komórkowych. Awarię udało się usunąć. "Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia" - poinformowała za pośrednictwem platformy X Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWIA.

Problemy z numerami alarmowymi
Problemy z numerami alarmowymi Jan BieleckiEast News

W skrócie

  • W czterech województwach występują problemy z dodzwonieniem się na numer alarmowy 112.
  • MSWiA nie zna jeszcze przyczyny awarii ani przewidywanego czasu jej usunięcia.
  • Potrzebujący są kierowani pod numer 999, który według rzeczniczki ministerstwa działa bez zakłóceń.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pierwsze doniesienia o usterce pojawiły się ok. godziny 8 rano. Problemy wystąpiły tylko w niektórych województwach i dotyczyły jednego z numerów alarmowych. Awarię udało się usunąć o godzinie 9:30.

- Problem z numerem 112 dotyczył województw małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego - wskazała w rozmowie z Interią Karolina Gałecka.

Wcześniej Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych informował, że problemy dotyczą także numeru 999. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.

Zobacz również:

MSWiA publikuje komunikaty wyjaśniające, jak reagować na poszczególne typy alertów i alarmów
Polska

Pierwszy taki alert RCB w historii. Nowy komunikat MSWiA

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Problemy z numerami alarmowymi. MSWiA: Ustalamy przyczynę

    Problem dotyczył większości operatorów, a dodzwonić się można było tylko poprzez jedną sieć. - Aktualnie staramy się ustalić, co było powodem usterki - zaznaczyła.

    Podkreśliła również, że awaria nie dotyczyła wszystkich numerów alarmowych, a osoby poszkodowane mogły uzyskać pomoc korzystając z pozostałych.

    Zobacz również:

    "Poradnik bezpieczeństwa". Zbiór wskazówek, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe
    Polska

    "Wiesz, jak się zachować?". Rzecznik rządu pyta i prezentuje

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Dwa lata rządu Donalda Tuska. Motyka z PSL w ''Graffiti'': Nikt nie będzie odpalał konfetti. Pokażemy, co udało się zrobićPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze