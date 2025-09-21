Sprawa rosyjskich dronów. MSWiA wydało oświadczenie

"Służby MSWiA - Policja i Państwowa Straż Pożarna - podjęły czynności w związku ze znalezieniem czterech niezidentyfikowanych obiektów powietrznych na terenie Polski" - czytamy w oświadczeniu resortu. "Obiekty mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września" - dodano.

SłużbyMSWiA poinformowały o odnalezieniu czterech niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim.

Policja i Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyły miejsca znalezisk i prowadzą działania we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz prokuraturą. Jak wskazuje MSWiA w komunikacie, obiekty te mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września.

Drony nad Polską. Kolejne znaleziska w różnych regionach kraju

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło w sobotę, 20 września, z gminy Korsze w powiecie kętrzyńskim. Właściciel pola natrafił tam na szczątki niezidentyfikowanego obiektu powietrznego.

    Następnego dnia pojawiły się trzy kolejne sygnały: w powiecie białobrzeskim (okolice miejscowości Biała Góra), w powiecie siedleckim (miejscowość Wodynie) oraz w powiecie zamojskim (miejscowość Sulmice).

    Wszystkie lokacje zostały zabezpieczone przez policję i straż pożarną, a na miejsce wezwano także prokuratorów i Żandarmerię Wojskową.

    Państwowa Straż Pożarna bada część obiektów pod kątem obecności materiałów chemicznych lub radiologicznych, aby prokuratorzy mieli pewność, że działania mogą być prowadzone w pełni bezpiecznie.

    Rosyjskie myśliwce naruszyły polską przestrzeń powietrzną

    Według MSWiA znalezione szczątki niezidentyfikowanych obiektów mogą mieć związek z wydarzeniami z nocy 9-10 września, gdy - jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

      Do tej pory potwierdzono odnalezienie łącznie 18 dronów w różnych miejscowościach, m.in. w Czosnówce, Cześnikach, Krzywowierzbie-Kolonii, Mniszkowie, Oleśnie, Wohyniu, Wyhalewie, Wyrykach i Nowym Mieście nad Pilicą.

      Teraz lista ta wydłużyła się o cztery kolejne lokalizacje.

