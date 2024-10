Problem w polskich sądach. Pilne pismo do ministra Bodnara

Prezes NRA zwrócił uwagę, by działania w tej sprawie szef MS podjął pilnie w porozumieniu z prezesami sądów okręgowych w ramach ich działalności administracyjnej.

Problemem jest to, że tylko lekarze sądowi mogą - zgodnie z przepisami tej ustawy w związku z kodeksem postępowania cywilnego i kodeksem postępowania karnego - wystawić usprawiedliwienie niestawiennictwa w sądach z powodu choroby stron , ich pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania.

W innym przypadku, gdy niestawiennictwo usprawiedliwia lekarz, który nie jest lekarzem sądowym, to sąd decyduje, czy takie usprawiedliwienie uznać.

Brak lekarzy sądowych w polskich sądach. Prezes NRA wzywa do działania

Chodzi o działania - jak podkreślił prezes NRA - "zmierzające do zapewnienia dostępności lekarzy sądowych w każdym okręgu sądowym , jak też w liczbie pozwalającej na realizowanie ich zadań w taki sposób, aby osoby potrzebujące usprawiedliwić swoje niestawiennictwo z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie, mogły je uzyskać w każdym przypadku przed terminem planowanej czynności procesowej".

Alternatywnie - zdaniem prezesa Przemysława Rosati - szef MS mógłby podjąć inicjatywę ustawodawczą , która zmierza do uchylenia przepisów ustawy z 2007 r. o lekarzu sądowym.

Analiza NRA dotycząca dostępności lekarzy sądowych - dołączona do listu do Bodnara - wskazuje według stanu na październik br., że w 10 na 47 sądach okręgowych lekarze ci nie są dostępni (z powodu braku zawartych umów), a w wielu innych ich liczba jest niewystarczająca, aby można zrealizować obowiązek związany z ustawą o lekarzu sądowym. Analiza z wiosny tego roku wskazywała, że lekarze ci (łącznie było to 222 medyków) nie byli dostępni w dziewięciu okręgach sądowych.