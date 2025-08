Próba sabotażu na zlecenie Rosji? ABW bada sprawę z Sopotu

Podejrzany częściowo przyznał się do winy, tłumacząc swoje czyny motywacją społeczną, jaką była chęć zwrócenia uwagi na nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych i problemy osób bezdomnych.

Do incydentu doszło końcem lipca. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała w komunikacie sprzed ponad tygodnia, że w sprawie zatrzymano Ihora H. - 36-letniego obywatela Ukrainy , który podejrzany jest m.in. o włamanie się do studni głębinowej w Sopocie położonej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Z kolei w czerwcu 36-latek miał uszkodzić także pięć skrzynek elektrycznych na ogródkach działkowych . Ihor H. został aresztowany na trzy miesiące, a za zamach na urządzenie infrastruktury grozi mu do ośmiu lat więzienia . Sprawie przyjrzała się "Rzeczpospolita", która ocenia, że działania mężczyzny mogły być czymś więcej .

W rozmowie z gazetą rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał, co zeznał 36-latek, który częściowo przyznał się do winy.

Jak czytamy, powodem popełnienia zarzucanych mu czynów "była chęć rozwiązania ujawnionego przez niego problemu społecznego , tj. spędzania przez ludzi zbyt dużo czasu przy urządzeniach elektronicznych, a przez to także ignorowania siebie nawzajem, a także osób bezdomnych".

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że tydzień przed włamaniem się do studni głębinowej, obywatel Ukrainy mógł dopuścić się do podobnego czynu. Podczas spaceru z psem mieszkaniec Sopotu zauważył mężczyznę w ciemnych ubraniach, który rozsuwał ogrodzenie i betonowe separatory. "Dziś już wiemy, że tą osobą na pewno był Ihor H." - czytamy. Wskazywał na to rysopis podany przez mieszkańca Wybrzeża i prok. Duszyńskiego.