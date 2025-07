Demaskują kłamstwa Rosji. "Wymyślili historię o buncie"

Kremlowska propaganda rozpowszechnia nagranie z - jak twierdzi - ukraińskim żołnierzem, który zbuntował się przeciwko dowódcy, zaatakował go, a następnie rzekomo poddał się rosyjskiemu wojsku. To kolejne kłamstwo - przekazały ukraińskie służby, punktując, co według nich świadczy o fałszerstwie.