W ocenie prezydenta zachodzą wątpliwości, czy ustawa została uchwalona we właściwym trybie. "Wątpliwości te wynikają z czynności marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika (...)" - wskazał prezydent we wniosku do TK.