- Panie generale pamiętam, jak rozmawialiśmy o woli służenia ojczyźnie (...) Cieszę się, że generał należy do tych ludzi, którzy nie tylko chcą służyć ojczyźnie, ale i brać odpowiedzialność - zaznaczył prezydent Andrzej Duda, kierując swoje słowa do gen. Kukuły.

Zmiany w armii. Gen. Wiesław Kukuła i gen. Maciej Klisz mianowani nowymi dowódcami

Jak wskazał przywódca państwa, "trzeba cały czas myśląc o bezpieczeństwie Polaków być elastycznym decyzyjnie". - Kiedy trzeba podejmować odpowiedzialność, działać pod presją, sprawdzają się żołnierze (...) Dziękuję, że panowie, którzy macie doświadczenie w dowodzeniu, którzy do tej pory organizowaliście nowy rodzaj Sił Zbrojnych podejmujecie właśnie najważniejsze stanowiska w polskiej armii - dodał.

Andrzej Duda podkreślił, że obecnie czas jest trudny przez wojnę w Ukrainie i Izraelu. - Jest trudny, również dlatego, że wyciągamy wnioski z działań, które były realizowane. Ustrój armii wymaga korekt. (...) Złożyłem jakiś czas temu do laski marszałkowskiej projekt ustawy, która na nowo reguluje kwestie m.in. także i przekształcając strukturę ustrojową polskiej armii, m.in. poprzez propozycję stworzenia dowództwa łączonego - wskazał prezydent.

- Jestem przekonany, że będziecie dowodzili powierzanymi wam żołnierzami z takim oddaniem, sercem i odpowiedzialnością dowódcy, jak do tej pory. Mamy wspaniałych żołnierzy, pokazują to każdego dnia służąc na granicy, organizując akcję ewakuacyjną - kontynuował Andrzej Duda.

Prezydent dodał także, że Polska ma wspaniałą amię, którą "umacniają". - Jestem przekonany, że poradzicie sobie panowie z tym znakomicie. To są ważne zadania, ale są wiekopomne. Rozumiem, że nie każdy chce je realizować, nie każdy czuje się na siłach i nie każdy umie je podjąć. Dziękuję, że je podejmujecie i będziecie je realizować - mówił prezydent.

Generał Rajmund Andrzejczak i generał Tomasz Piotrowski podali się do dymisji

Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski podali się do dymisji. Wnioski o dymisję obydwu dowódców miały wpłynąć do Kancelarii Prezydenta, a z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że to skutek działań kierownictwa MON, którego generałowie od dłuższego czasu nie akceptowali.