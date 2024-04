Prezydent stanowczo ws. sądów. "Nie będzie na to mojej zgody"

"Obserwujemy próby, bezprecedensowe od czasów powojennych, kwestionowania ważności powołań sędziowskich. Nie było i nie będzie na to mojej zgody" - zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, nie neguje konieczności odnowienia wymiaru sprawiedliwości, lecz - jak wskazał - muszą się one odbywać m.in. z poszanowaniem "prawa obywateli do sądu".