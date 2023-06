- Jeżeli będą ku temu okoliczności, żeby wprowadzić stan wyjątkowy... Na dzisiaj nie widzę żadnych powodów do tego, żeby wprowadzać stan wyjątkowy - oświadczył Duda.

Zdaniem prezydenta, niektórzy politycy próbują rozgrywać ten temat i straszą stanem wyjątkowym. Pytany o obawy opozycji, że "sytuacja za wschodnią granicą może być wykorzystana przez władze do wprowadzenie stanu wyjątkowego i przesunięcia terminu wyborów", prezydent stwierdził, że w ogóle nie rozważał takiej kwestii".

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

- I myślę, że nikt poważny w Polsce tego nie rozważa; są tacy, którzy próbują siać niepokój i potrząsać polskim społeczeństwem, szukają dzisiaj powodów do tego, by rozbudzić jakieś polityczne emocje - ocenił.

Duda zaznaczył jednocześnie, że informacje o relokacji Grupy Wagnera na Białoruś i rozmieszczeniu na Białorusi rosyjskiej broni nuklearnej to "na pewno są informacje, które mają ogromne znaczenie dla NATO, ponieważ one wpływają na kwestie architektury bezpieczeństwa w ogóle w naszej części Europy, a nawet powiedziałbym na świecie".

Jak podkreślił, mamy stworzone zabezpieczenia na granicy z Białorusią.

Prezydent o wyborach

Prezydent odniósł się również do zbliżających się wyborów parlamentarnych. - Jesienią tego roku. Tak przewiduje polska Konstytucja i tak to zostanie zrealizowane. To jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie to październik, tak. Do ostatniej chwili, dopóki akt prawny nie jest wydany, to trudno jest tak powiedzieć jednoznacznie, ale jest bardzo wysoce prawdopodobne, że będzie to październik. To ładna data, to prawda (15 października - red.) - stwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Możliwe są cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

