Podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim głos zabrał Andrzej Duda. Prezydent zwracał uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi obecna polska polityka. - Nowa era w polskiej energetyce, era atomowa, to wyzwanie, któremu trzeba podołać - przekonywał.

- To wyzwanie, które zmieni oblicze polskiej gospodarki. Dodatkowo ważny będzie rozwój infrastruktury oraz budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. To są ogromne przedsięwzięcia. Ale dzięki temu możliwa jest nowa pozycja Polski w europejskiej i globalnej skali. Lidze tych, u których prowadzone jest cargo i obrót towarów, następuje dyslokacja pasażerów. (CPK - red) to będzie, mam nadzieję, jeden z najbardziej liczących się portów lotniczych na świecie - mówił prezydent.