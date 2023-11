- Nasz system opiera się o elektrownie węglowe, które były budowane w latach 70-tych, 80-tych. One naprawdę godnie służyły przez te wszystkie lata, docierają do końca swoich fizycznych, technicznych możliwości - mówił Piotr Woźny w rozmowie z Przemysławem Białkowskim.

- To co obserwujemy od kliku lat, to dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. I bardzo dobrze, że te odnawialne źródła energii pojawiają się w systemie, ale wszyscy wiemy, że słońce nie zawsze świeci, wiatr nie zawsze wieje. To, czego potrzebujemy to stabilnej, bezpiecznej, bezemisyjnej energii nie emitującej CO2, która bezpiecznie pracuje w podstawie systemu i takimi właśnie źródłami energii są elektrownie jądrowe - podkreślił gość programu "Czysta Polska".