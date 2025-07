Badani pytani też byli o to, czy - według nich - prezydencja przyczyniła się do poprawy wizerunku Polski w Europie i na świecie, czy nie. Na tak postawione pytanie 46 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco; 45 proc. - przecząco, a 9 proc. nie ma opinii w tej sprawie.

Respondenci byli też pytani w sondażu o stosunek do członkostwa Polski w UE. W lipcu 2025 r. poparcie dla niego deklaruje 81 proc. respondentów (wzrost. o 1 pkt proc. w stosunku do badania z listopada 2024 r.); 13 proc. to przeciwnicy członkostwa we wspólnocie (bez zmian), a 6 proc. jest niezdecydowanych (spadek o 1 pkt. proc.).